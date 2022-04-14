İtayağı ne demek, TDK'ya göre İtayağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? İtayağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İtayağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İtayağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İtayağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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