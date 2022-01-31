İtboğan ne demek, TDK'ya göre İtboğan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtboğan ne demek? İtboğan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itboğan kelimesi. Peki itboğan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itboğan nedir, itboğan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTBOĞAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtboğan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre itboğan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaplanboğan

