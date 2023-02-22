İteji Jimmy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İteji Jimmy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İteji Jimmy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İteji Jimmy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İteji Jimmy 15 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İteji Jimmy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İteji Jimmy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. İteji Jimmy'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İteji Jimmy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İteji Jimmy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Plateau United
İteji Jimmy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İteji Jimmy şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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