İtenek ne demek, TDK'ya göre İtenek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtenek ne demek? İtenek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itenek kelimesi. Peki itenek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itenek nedir, itenek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTENEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtenek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre itenek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Piston

