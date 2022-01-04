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İterbiyum ne demek, TDK'ya göre İterbiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İterbiyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İterbiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İterbiyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İterbiyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İterbiyum ne demek, TDK'ya göre İterbiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İterbiyum ne demek? İterbiyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iterbiyum kelimesi. Peki iterbiyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iterbiyum nedir, iterbiyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İTERBİYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İterbiyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İterbiyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre iterbiyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan değerli bir element (simgesi Yb)

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