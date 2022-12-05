İthal danışmanı dolar üzerinden maaş! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rifkin'in aldığı ücret ortaya çıktı: "Rifkin'i heyecanlandıracak ücret"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li başdanışmanı Jeremy Rifkin'in aldığı ücreti açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İthal danışmanı dolar üzerinden maaş! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rifkin'in aldığı ücret ortaya çıktı: "Rifkin'i heyecanlandıracak ücret"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günler öncesinden duyurduğu “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı 3 Aralık Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin damga vurdu. Programa ABD'den canlı bağlantıyla katılan Rifkin'in programda yer almaması tepki çekmişti. CHP'den ne kadar ücret aldığı da bilinmeyen Rifkin'in durumunu köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi çarpıcı ifadeler kullandı.

İthal danışmanı dolar üzerinden maaş! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rifkin aldığı ücret ortaya çıktı: Rifkin'i heyecanlandıracak ücret

"DOĞRUSU RİFKİN'İ HEYECANLANDIRACAK BİR ÜCRET"

Rifkin'in Kılıçdaroğu'ndan aldığı teklif sonrası heyecanlandığını anımsatan Abdulkadir Selvi, Rifkin'in aldığı ücret konusunda edindiği bilgileri aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Rifkin, Kılıçdaroğlu’nun teklifini alınca heyecanlandığını söylemişti. Rifkin’in bu tür sunumlar için günlük ortalama 20 bin dolar ücret aldığı söyleniyor. Artı masraflar... Uçak, otel gibi harcamaların karşılanması gerekiyormuş. Kılıçdaroğlu ile ne kadara anlaştı, orasını bilemiyorum ama aylık 5 sunum yapsa yıllık 1 milyon dolara denk geliyor. Doğrusu Rifkin’i heyecanlandıracak bir ücret. Çünkü her ağzını açtığında kronometre işleyip para yazacak.

Kılıçdaroğlu, ticari sırrın arkasına gizlenmeden Rifkin’le ne kadar ücret karşılığı anlaştığını açıklamalı. Çünkü ödeyeceği para kendi cebinden değil, CHP’nin kasasından çıkacak."

İthal danışmanı dolar üzerinden maaş! Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rifkin aldığı ücret ortaya çıktı: Rifkin'i heyecanlandıracak ücret

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