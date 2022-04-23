İtikâf ne demek, TDK'ya göre İtikâf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtikâf ne demek? İtikâf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itikâf kelimesi. Peki itikâf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itikâf nedir, itikâf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTİKÂF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtikâf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İtikâf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itikâf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kenara çekilme, ortalıkta görünmeme

- Ramazan ayının son on gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etme

