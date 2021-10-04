İtilafçı ne demek, TDK'ya göre İtilafçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtilafçı ne demek? İtilafçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itilafçı kelimesi. Peki itilafçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itilafçı nedir, itilafçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İtilafçı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İtilafçı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İTİLAFÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtilafçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre itilafçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlaşma, uyuşma yanlısı olan kimse

- Meşrutiyet döneminde Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse



İTİLAFÇI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eski hocaların itilafçılarla birleşmek üzere olduğunu söyleyerek adamcağızı telaşa düşürmüşler.

