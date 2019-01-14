Itır Esen'den olay paylaşım!

2017 Miss Turkey seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen gündemden düşmüyor. Son günlerde Acun Ilıcalı ile adı aşk dedikodularına karışan Itır Esen şimdi de paylaştığı video ile gündeme geldi. Paylaştığı videoda ''Malum nedenden dolayı denize giremiyorum." diyen Esen tepkileri yeniden üzerine çekmeyi başardı.

İŞTE O VİDEO!

ITIR ESEN ACUN ILICALI ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de birlikte tatil yaptıkları ortaya çıkan ve aralarında aşk olduğu iddia edilen Acun Ilıcalı ve Itır Esen'in birlikte çekilen fotoğrafları iddiaları doğruladı. Olayların ardından açıklama da bulunan Itır Esen:“Survivor”, YouTube projesi üzerine çalışmaya başlayınca Acun Ilıcalı’yla görüşme imkanımız oldu. Haftanın 2-3 günü deneme çekimleri yapıyoruz.



Yeni bir proje olduğu için zaten kendisi de yakından ilgileniyor. Birlikte hem güzel bir proje oluşturuyoruz hem güzel vakit geçiriyoruz. İş ve eğlencenin bu kadar iç içe olacağını birisi söylese inanmazdım. Değişik bir ortamı var Acun Medya’nın... Bunu daha önce çok duymuştum ama bu kadar keyifli olduğunu yaşayınca kendim gördüm..

Survivor Youtube projesi geleli henüz bir ay bile olmadı zaten.Bana en heyecan veren şeylerden biri de bu projenin aynı anda Yunanistan’da yayınlanacak olması.

ITIR ESEN KİMDİR?

Birçok defilede yer alan Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve oyuncu Itır Esen'in yeğenidir. Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen, 1999 yılında dünyaya gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.

Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı paylaşımların ardından geri alınmıştır.

HALASI TÜRKİYE'NİN YAKINDAN TANIDIĞI BİR SİMA

Hala Itır Esen, fotomodellik yaptığı dönemde Milliyet Gazetesi'nin ekinin kapağında bir fotoğrafı yayımlanmıştır. Aşk-ı Memnu'nun kastı için yeni yüzler aranırken kendisine 'Bihter' rolü teklif edilmiştir. Halit Refiğ, Itır Esen'i görür görmez kendisine 'Bihter'in üvey kızı 'Nihal' karakterini uygun görmüştür. 1975 yılında TRT'de yayınlanan 6 bölümlük dizi ile bir anda tanınmıştır.

Daha sonra Münir Özkul ve Adile Naşit filmlerindeki sarışın, hüzünlü gözleriyle bakan mahzun duruşlu genç kız olarak Türk sinema severlerin kalplerinde yer etmiştir.

Seks filmleri furyasının başlaması üzerine sinemayı bırakmış ve ünlü sinemacı Yavuz Turgul'la evlenmiştir. Bu evlilikten iki de çocuğu olmuştur.

2001'de yine TRT'de yayınlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı Yeditepe İstanbul ile Türk sinemasına geri dönmüştür. 2007 yılında Hülya Koçyiğit'in başrol oynadığı "Aşk Eski Bir Yalan" dizisinin senaristliğini üstlenmişti.

YER ALDIĞI PROJELER

Aşk-ı Memnu (1975)

Bizim Aile (1975)

Gençlik Köprüsü (1975)

Aile Şerefi (1976)

Gülen Gözler (1977)

Benim Gibi Sevenler (1977)

Liseli Kızlar (1977)

Cennetin Çocukları (1977)

Rezil (1978)

Yeditepe İstanbul (2001)

Aliye (2004)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Alanya Almanya (2005)

Yeniden Çalıkuşu (2005)

Arka Sokaklar (2006)

Ahh İstanbul (2006)

Sis ve Gece (2006)



Sınav (2006)

Doktorlar (2006)

Pertev Bey'in Üç Kızı (2006)

Kuzey Rüzgarı (2007)

Milyonda Bir (2008)

Güneşi Gördüm (2009)

Adını Sen Koy (2009)

Deli Saraylı (2010)

Maskeli Balo (2010)

Mavi Kelebekler (2012)

Kurt Kanunu (2012)

Taş Mektep (2012)

Aşk Ağlatır (2013)

Fatih-Harbiye (2013)

Peri Masalı (2013)

Gamsız Hayat (2015)

Kördüğüm (2016)