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İtlaf ne demek, TDK'ya göre İtlaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtlaf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İtlaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İtlaf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İtlaf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İtlaf ne demek, TDK'ya göre İtlaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtlaf ne demek? İtlaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itlaf kelimesi. Peki itlaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itlaf nedir, itlaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İTLAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtlaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İtlaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itlaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öldürme, yok etme, telef etme

İTLAF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu, beni kalbimin en derininden yaralayan bir itlaf hançeri oldu.

İTLAF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- itlaf etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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