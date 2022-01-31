İtminan ne demek, TDK'ya göre İtminan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ağ Veri Tabanı Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÇuha ne demek, TDK'ya göre Çuha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Veri Tabanı Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSınık ne demek, TDK'ya göre Sınık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yazılım Test Edicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBibliyoman ne demek, TDK'ya göre Bibliyoman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seher Yeli ne demek, TDK'ya göre Seher Yeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Lojik ne demek, TDK'ya göre Lojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CAF Afrika Uluslar Kupası: Senegal 3 - 1 Ekvator Ginesi | Maç Sonucu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İtminan ne demek, TDK'ya göre İtminan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtminan ne demek, TDK'ya göre İtminan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İtminan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İtminan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İtminan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İtminan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İtminan ne demek, TDK'ya göre İtminan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtminan ne demek? İtminan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itminan kelimesi. Peki itminan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itminan nedir, itminan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İTMİNAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtminan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İtminan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itminan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnanma, güvenme

İTMİNAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mezarlığın ümranı ölülerden ziyade yaşayanların teselli ve itminanı için değil midir?

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT