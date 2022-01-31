İtminan ne demek, TDK'ya göre İtminan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İtminan ne demek? İtminan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi itminan kelimesi. Peki itminan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre itminan nedir, itminan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTMİNAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İtminan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İtminan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre itminan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnanma, güvenme



İTMİNAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mezarlığın ümranı ölülerden ziyade yaşayanların teselli ve itminanı için değil midir?

