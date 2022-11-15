İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) için yapılan seçimlerde eski başkan Şekip Avdagiç oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçilmeye hak kazandı.

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İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkanlık seçimleri tamamlandı. İstanbul Ticaret Odası’nda bugün yapılan seçimlerde 700 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Şekib Avdagiç yeniden seçildi. Saat 12.00’de sona eren seçim sonuçlarına göre Avdagiç, 140 yıllık geçmişe sahip İstanbul Ticaret Odası’nda ikinci defa Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İTO’nun 81 ayrı mesleğe mensup meclis üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçmek üzere bugün Oda’nın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi.

İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!

OYLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU ALDI

İTO başkanlık seçimlerinde İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in listesi kullanılan oyların 184’ünü alarak yeniden yönetime geldi. Restoran Hizmetleri sektöründen meclise giren ve başkan adayı olan Atilla Bingöl’ün listesi ise 83 oyda kaldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, Meclis Üyeleri’ne 21’inci Dönem’de de kendisine ve yönetim kuruluna gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti. Avdagiç, “İTO’da çok az başkana nasip olan ikinci dönemde de başkanlık yapmaya beni ve ekibimi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum” dedi.

"BİR OLMA, İRİ OLMA, DİRİ OLMA ZAMANI"

İTO seçimlerinin geride kaldığını ve şimdi hep birlikte İstanbul için, İstanbul iş dünyası için çalışma zamanı olduğunu kaydeden Avdagiç, “Şimdi ‘bir olma, iri olma ve diri olma’ zamanı. Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin” üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı” ifadelerini kullandı.
İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, yeni hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini belirten Avdagiç, “Geçen dönem başlattığımız birçok projemizi sizlerle birlikte tamamlayacağız. Yine sizlerle birlikte bu projelerimize yenilerini katacağız. İstanbul iş dünyasını 140 yıldır olduğu gibi en iyi şekilde zirveye taşıyıp, yine zirvede tutacağız” dedi.

İTO'da başkanlık seçimi! Şekip Avdagiç yeniden başkan seçildi!

"EN BÜYÜK KILAVUZUMUZ İTO MECLİSİ OLACAKTIR"

Avdagiç, İstanbul sevdasından aldıkları güçle, 700 bin İTO üyesi için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Şekib Avdagiç, “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, bu dönemde de çalışmalarımızda en büyük kılavuzumuz, İTO Meclisi olacaktır. Hz. Mevlana’nın ‘Kılavuzsuz yola gidene iki günlük yol, yüz yıllık yol olur’ sözünü hiç unutmadan, uzun ve yorucu hizmet yolunu sizin kılavuzluğunuzla kısa ve kolay kılacağız” diye konuştu.

1,5 ay sonra Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına gireceğimizi kaydeden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyası olarak 100 yıldır yaptıklarımıza, her yıl, yüzyıllık bir çalışma daha eklemek zorundayız. Milli Mücadele’yi büyük bir fedakârlıkla yürüten Kahraman Milletimize karşı borcumuzu, ancak bu şekilde ödeyebiliriz” dedi.

ASİL ÜYELERDE BELLİ OLDU

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun 2022-2026 yılları arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.

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