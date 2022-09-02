İTO'dan çok çarpıcı Ağustos ayı ekonomi analizi, işte en çok artan ve azalan ürün fiyatları

Dünya genelinde yaşanan ekonomi sıkıntı Türkiye'de de derinden hissediliyor. Aşırı derecede artan gıda ve ihtiyaç maddeleri fiyatları bu ayda bazı ürünlerde arttı, bazı ürünlerde düşüşe geçti. İTO, bu kapsamda Ağustos ayına ilgili yaptığı ekonomi fiyat analizinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

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İTO'dan çok çarpıcı Ağustos ayı ekonomi analizi, işte en çok artan ve azalan ürün fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ağustosta önceki aya göre en çok maç giriş biletinin fiyatı artarken, en yüksek düşüş şeftalide görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustosta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 106'sının perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 113 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti, yüzde 90,90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubundan yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 28,09 ile limon, aynı gruptan yüzde 24,10 ile salça, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubundan yüzde 22,15 ile otel oda konaklama ücreti, Gıda Harcamalarından yüzde 19,71 ile soğan ve yüzde 17,96 bamya oldu.

En çok şeftali ucuzladı

Gıda Harcamaları grubunda yer alan şeftali yüzde 32,39 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı en çok düşen ürünler arasında yüzde 23,71 ile eriği, yüzde 22,18 ile yaş üzüm, yüzde 21,59 ile armut, yüzde 17,35 ile biber, yüzde 16,87 ile karpuz, yüzde 16,83 ile taze fasulye takip etti.

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Limon28,09
Soğan19,71
Bamya17,96
Kıvırcık Salata12,57
Elma11,73
Şeftali-32,39
Erik-23,71
Yaş Üzüm-22,18
Armut-21,59
Biber-17,35
Karpuz-16,87
Taze Fasulye-16,83
Patlıcan-12,38
Kavun-11,29
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ürünler
Maç Giriş Bileti Ücreti90,90
Mektup Gönderim Ücreti50,00
Salça24,10
Otel Oda Konaklama Ücreti22,15
Çikolatalı Bar17,22
Bal16,67
Kola15,69
Sinema Bilet Ücreti12,33
Gazoz12,31
Benzin-9,49
Tavuk-6,05

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