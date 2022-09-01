İTO'dan dikkat çeken açıklama! İstanbul'da enflasyon rekor kırdı!

İTO, İstanbul'da gerçekleşen enflasyon oranını açıkladı. İstanbul'da rekor seviyeye ulaşan enflasyon yüzde 100'e dayandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
İTO'dan dikkat çeken açıklama! İstanbul'da enflasyon rekor kırdı!

İTO verilerine göre Ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.

İTO'dan dikkat çeken açıklama! İstanbul'da enflasyon rekor kırdı!

EĞLENCE HARCAMALARI KATLANARAK ARTTI

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 98,09 artış kaydetti.

İTO'dan dikkat çeken açıklama! İstanbul'da enflasyon rekor kırdı!

ULAŞTIRMA HARCAMALARI AZALDI

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, giyim harcamalarında yüzde -3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -1,17 azalış izlendi.

İTO'dan dikkat çeken açıklama! İstanbul'da enflasyon rekor kırdı!

ENERJİ HARCAMALARINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiplerini sevindiren haber! Motorine ve benzine indirim geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak!
Araç sahiplerini sevindiren haber! Motorine ve benzine indirim geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak!
Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!
Çırak yetiştiren ustalara müjdeli haber! KOSGEB'den geri ödemesiz 250 bin lira hibe desteği! Başvurular bugün başlıyor!
Kaçırdınız diye üzülmeyin! Emekli promosyonunda ikinci şans! Tarihler uzatıldı! İşte o bankalar!
Kaçırdınız diye üzülmeyin! Emekli promosyonunda ikinci şans! Tarihler uzatıldı! İşte o bankalar!
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken paylaşım! "Doları tut tutabilirsen..."
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dikkat çeken paylaşım! "Doları tut tutabilirsen..."
Araç sahiplerini sevindiren haber! Motorine ve benzine indirim geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak!
Araç sahiplerini sevindiren haber! Motorine ve benzine indirim geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak!
Uzman isimler dünyayı bekleyen senaryoları açıkladı! Bunlar olursa dünyadaki yaşam tehlikeye girecek!
Uzman isimler dünyayı bekleyen senaryoları açıkladı! Bunlar olursa dünyadaki yaşam tehlikeye girecek!
Bursa'da selin bilançosu ağır oldu: 200 ev ve iş yeri zarar gördü
Bursa'da selin bilançosu ağır oldu: 200 ev ve iş yeri zarar gördü
HDP'li Gergerlioğlu'ndan ters köşe! Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu!
HDP'li Gergerlioğlu'ndan ters köşe! Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik, sıradan bir memurluk değildir. Türkiye'nin geleceğini de şekillendirdiğinizi lütfen unutmayın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlik, sıradan bir memurluk değildir. Türkiye'nin geleceğini de şekillendirdiğinizi lütfen unutmayın"
Milyonların beklediği 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak! Gözler Beştepe'deki canlı yayında!
Milyonların beklediği 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak! Gözler Beştepe'deki canlı yayında!
Binlerce öğretmen için tarihi gün! 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak!
Binlerce öğretmen için tarihi gün! 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak!