İtodo Akor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtodo Akor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtodo Akor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İtodo Akor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İtodo Akor 14 Mayıs 1989 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İtodo Akor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. İtodo Akor'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İtodo Akor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İtodo Akor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
6 Ağustos 2019 yılında Akwa United
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2021 yılında Gombe United
İtodo Akor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İtodo Akor şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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