İtoro Joseph Sunday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtoro Joseph Sunday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İtoro Joseph Sunday kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İtoro Joseph Sunday ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İtoro Joseph Sunday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtoro Joseph Sunday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İtoro Joseph Sunday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İtoro Joseph Sunday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İtoro Joseph Sunday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İtoro Joseph Sunday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İtoro Joseph Sunday 23 Şubat 2002 tarihinde Uyo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İtoro Joseph Sunday Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İtoro Joseph Sunday, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İtoro Joseph Sunday'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İtoro Joseph Sunday Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İtoro Joseph Sunday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İtoro Joseph Sunday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İtoro Joseph Sunday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Şubat 2020 yılında FC Urartu

1 Ocak 2021 yılında Akwa United

İtoro Joseph Sunday kimdir

İtoro Joseph Sunday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İtoro Joseph Sunday şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blessed Stars Football Academy
Sporting Warri FC

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İtoro Joseph Sunday nereli

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