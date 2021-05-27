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Itri isminin anlamı nedir, Itri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Itri isminin anlamı; Itır gibi kokan, ıtır cinsinden demektir. Bu içeriğimizde Itri isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Itri isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Itri isminin anlamı nedir, Itri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Itri isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Itri ismi ne demek, Itri ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Itri isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Itri İsminin anlamı nedir? TDK Itri anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Itri ismi ıtırlı, kokulu anlamlarında kullanılmaktadır.

Itri İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Itri ismi geçmemektedir.

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Itri isminin kökeni:

Itri ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Itri isminde 8 kişi bulunmaktadır.

Itri isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Itri isminin rengi:

Yeşil

Itri ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Itri isminin Harf Analizi Nedir ?

Itri ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

T : Hayalperest, tembel,

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Itri isminin Numerolojisi Kaçtır?

Itri ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

T : 24

R : 21

İ : 12

= 68 Itri İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Itri ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Itri isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Itri isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

I: 9   T: 2   R: 9   İ: 9 = 29

2 9 = 11 Kader sayısıdır

Itri isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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