İttihat ne demek, TDK'ya göre İttihat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İttihat ne demek? İttihat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ittihat kelimesi. Peki ittihat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ittihat nedir, ittihat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTTİHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İttihat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İttihat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ittihat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşme, birlik kurma, bir olma



İTTİHAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ittihat etmek

