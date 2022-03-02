Anüs ne demek, TDK'ya göre Anüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 2 Mart 2022 Pazartesi puan durumu | 2 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Sütyenli paylaşımlarıyla dikkat çeken Aynur Aydın'dan mastürbasyon itirafı! Çekinmeden anlatması şaşkına uğrattı!Boğaziçi Beton sahibi kimdir? | Boğaziçi Beton kimin? Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin kim?Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Montrö açıklaması! "Montrö’nün savaş hükümleri neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır"Yatak Keçeleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıRusya - Ukrayna savaşında son durum belli oldu! 7 günde iki taraf operasyon detaylarını açıkladıİttihat ne demek, TDK'ya göre İttihat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika |Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan üçüncü dünya savaşı açıklaması: Nükleer ve yıkıcı olurMors Alfabesi ne demek, TDK'ya göre Mors Alfabesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İttihat ne demek, TDK'ya göre İttihat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İttihat ne demek, TDK'ya göre İttihat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İttihat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İttihat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İttihat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İttihat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İttihat ne demek, TDK'ya göre İttihat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İttihat ne demek? İttihat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ittihat kelimesi. Peki ittihat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ittihat nedir, ittihat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İTTİHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İttihat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İttihat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ittihat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşme, birlik kurma, bir olma

İTTİHAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ittihat etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT