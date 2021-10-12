İttihatçı ne demek, TDK'ya göre İttihatçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İttihatçı ne demek? İttihatçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ittihatçı kelimesi. Peki ittihatçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ittihatçı nedir, ittihatçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTTİHATÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İttihatçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ittihatçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşme, birlik oluşturma yanlısı olan kimse

- Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi veya yanlısı olan kimse



İTTİHATÇI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu fikrimi ittihatçı arkadaşlarıma söyledim durdum fakat anlatamadım.

