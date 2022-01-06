2022 Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105290076Kumar Ebesi ne demek, TDK'ya göre Kumar Ebesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İhlas ne demek, TDK'ya göre İhlas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Neon Tüpü ne demek, TDK'ya göre Neon Tüpü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ittırat ne demek, TDK'ya göre Ittırat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Hitit Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1051101182022 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104112108Mefahir ne demek, TDK'ya göre Mefahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müteferrika ne demek, TDK'ya göre Müteferrika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110642
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ittırat ne demek, TDK'ya göre Ittırat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ittırat ne demek, TDK'ya göre Ittırat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ittırat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ittırat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ittırat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ittırat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ittırat ne demek, TDK'ya göre Ittırat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ittırat ne demek? Ittırat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıttırat kelimesi. Peki ıttırat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıttırat nedir, ıttırat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ITTIRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ittırat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ittırat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ıttırat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirini izleme, birbiri arkasından gelme, düzenli sıralanma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT