Ittırat ne demek, TDK'ya göre Ittırat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ittırat ne demek? Ittırat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıttırat kelimesi. Peki ıttırat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıttırat nedir, ıttırat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ITTIRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ittırat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ittırat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ıttırat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirini izleme, birbiri arkasından gelme, düzenli sıralanma

