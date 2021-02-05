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  3. İTÜ öğrencileri Twitter'da kazan kaldırdı! Sosyal medya adeta yıkıldı: İTÜ, İTÜ'lülerindir

İTÜ öğrencileri Twitter'da kazan kaldırdı! Sosyal medya adeta yıkıldı: İTÜ, İTÜ'lülerindir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, YÖK Anadolu Projesi kapsamında Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kendi üniversitelerinde eğitim görecek olmasına tepki gösterdi.

İTÜ öğrencileri Twitter'da kazan kaldırdı! Sosyal medya adeta yıkıldı: İTÜ, İTÜ'lülerindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nı dün tanıttı. Program kapsamında başka bir üniversitede eğitim gören bir kişi proje kapsamına alınan 63 bölümdeki dersleri başka bir üniversitenin kıdemli öğretim üyelerinden alabilecek. Bu duruma İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri sert tepki gösterdi. 

İTÜ, BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE EŞLEŞTİ

Projeye göre Bartın Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İngilizce Öğretmenliği ve Psikoloji bölümünde eğitim gören öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim görebilecekler.

İTÜ öğrencileri Twitter'da kazan kaldırdı! İTÜ, İTÜ'lülerindir

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu duruma karşı çıkan İTÜ öğrenciler Twitter'da #İtüİtülülerindir etiketi ile karara tepki gösterdi. Öğrenciler bu kararın doğru olmadığını savunarak karardan vazgeçilmesini istedi.

İTÜ'lü öğrenciler Twitter'ı ayağa kaldırdı: Tweetler ardı ardına atıldıİTÜ'lü öğrenciler Twitter'ı ayağa kaldırdı: Tweetler ardı ardına atıldıİTÜ'lü öğrenciler Twitter'ı ayağa kaldırdı: Tweetler ardı ardına atıldıİTÜ'lü öğrenciler Twitter'ı ayağa kaldırdı: Tweetler ardı ardına atıldıİTÜ'lü öğrenciler Twitter'ı ayağa kaldırdı: Tweetler ardı ardına atıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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