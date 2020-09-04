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  3. İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Verilen karar sonrası Halit Ayar'ın annesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldürenlere ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

İstiklal Caddesinde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Karar sonrası Halit Ayar'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

SAVCININ MÜTAALASI

Davada, geçtiğimiz celse mütalaasını veren savcı, Halit Ayar'ı defalarca bıçaklayan sanık Emra Yaşar için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep ederken, maktül henüz sağken tekmeleyen sanık Erhan Kurdal hakkında yağma kastıyla öldürmeye katıldığı gerekçesiyle "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti.

Tayfun Altuntaş
Editör


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