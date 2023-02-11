İvan Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Alvarez 18 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Maximiliano Alvarez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Alvarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İvan Alvarez'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CD Morón

5 Ağu 2021 yılında Dock Sud

14 Haziran 2022 yılında CD Morón

İvan Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Alvarez şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.