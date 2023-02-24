İvan Borna Jelic Balta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Borna Jelic Balta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Borna Jelic Balta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Borna Jelic Balta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Borna Jelic Balta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Borna Jelic Balta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Borna Jelic Balta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Borna Jelic Balta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Borna Jelic Balta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Borna Jelic Balta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Borna Jelic Balta 17 Eylül 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Borna Jelić Balta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Borna Jelic Balta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. İvan Borna Jelic Balta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Borna Jelic Balta'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Borna Jelic Balta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Borna Jelic Balta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Borna Jelic Balta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Borna Jelic Balta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında SV Hellas 94

29 Temmuz 2015 yılında St. Kickers II

12 Ağustos 2016 yılında Mlad. Zdralovi

3 Şubat 2017 yılında NK Rudes

15 Şubat 2018 yılında NK Varazdin

19 Temmuz 2018 yılında Arsenal Kyiv

12 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2019 yılında FC Koper

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

1 Şubat 2023 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2023 yılında Wisla Krakow

İvan Borna Jelic Balta kimdir

İvan Borna Jelic Balta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Borna Jelic Balta şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İvan Borna Jelic Balta nereli

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