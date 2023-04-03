İvan Canjuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Canjuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Canjuga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Canjuga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Canjuga 30 Kasım 2005 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Canjuga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Canjuga'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Canjuga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Canjuga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Canjuga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Canjuga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında NK Varazdin U17

31 Ağustos 2022 yılında Lokomotiva U19

İvan Canjuga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Canjuga şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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