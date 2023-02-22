İvan Dokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Dokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Dokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Dokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Dokic 25 Mart 2000 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Докић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Dokic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. İvan Dokic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Dokic'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Dokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Dokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Dokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Dokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Backa

31 Aralık 2017 yılında Spartak U19

8 Şubat 2019 yılında FK Backa

30 Haziran 2019 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2019 yılında Spartak

11 Ocak 2021 yılında Radnicki Pirot

17 Eylül 2021 yılında Almopos

İvan Dokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Dokic şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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