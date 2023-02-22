İvan Federico Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Federico Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Federico Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Federico Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Federico Muller 31 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Iván Federico Müller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Federico Muller Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Federico Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Federico Muller'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Federico Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Federico Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Federico Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Federico Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Excursionistas

30 Ocak 2022 yılında OF Ierapetras

İvan Federico Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Federico Muller şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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