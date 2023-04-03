İvan Galanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Galanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Galanin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Galanin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Galanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Galanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Galanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Galanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Galanin 5 Haziran 1998 tarihinde Chernigiv şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Галанин Иван Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Galanin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Galanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Galanin'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Galaninboyu ve yaşı kaç

İvan Galanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Galanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Galanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Galanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2014 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Eylül 2021 yılında Ural 2

İvan Galanin kimdir

İvan Galanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Galanin şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Desna Chernigiv, Lokomotiv Moskau

İvan Galanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Galanin nereli

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