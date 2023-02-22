İvan Goranov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Goranov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Goranov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Goranov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Goranov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Goranov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Goranov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Goranov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Goranov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Goranov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Goranov 10 Haziran 1992 tarihinde Velingrad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Горанов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Goranov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. İvan Goranov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Goranov'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Goranov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan_goranov4/

İvan Goranov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Goranov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Goranov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Goranov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Beroe

1 Ocak 2014 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2017 yılında Levski Sofia

7 Ağustos 2020 yılında RSC Charleroi

27 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2022 yılında RSC Charleroi

13 Temmuz 2022 yılında PAS Lamia

13 Şubat 2023 yılında U Cluj

İvan Goranov kimdir

İvan Goranov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Goranov şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSKA Sofia (2005-2006), Levski Sofia (2006-2010)

İvan Goranov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Goranov nereli

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