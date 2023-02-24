İvan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan İvanov 8 Aralık 1989 tarihinde Lukovit şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Ангелов Иванов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan İvanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan İvanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 15 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İvan İvanov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sliven

16 Ocak 2012 yılında Lyubimets

1 Temmuz 2012 yılında Sliven

1 Ocak 2013 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2013 yılında Botev Lukovit

15 Temmuz 2016 yılında Litex Lovech

İvan İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan İvanov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Botev Lukovit (-2006)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.