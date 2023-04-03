İvan Kesina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kesina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Kesina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Kesina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Kesina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kesina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kesina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kesina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kesina 19 Şubat 2005 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Kešina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kesina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Kesina'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Kesinaboyu ve yaşı kaç

İvan Kesina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kesina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2019 yılında NK Rudes Alt.

16 Eylül 2020 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19

İvan Kesina kimdir

İvan Kesina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kesina şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Kesina nereli

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