İvan Kukavica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kukavica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kukavica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Kukavica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Kukavica 2 Şubat 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Kukavica Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Kukavica'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
İvan Kukavica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Kukavica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ocak 2017 yılında Hajduk Alt.
24 Ağustos 2018 yılında Lokomotiva Jgd
1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2021 yılında Lokomotiva U19
İvan Kukavica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Kukavica şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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