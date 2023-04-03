İvan Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kuznetsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Kuznetsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Kuznetsov 15 Şubat 2004 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузнецов Иван Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Kuznetsov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Kuznetsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Kuznetsov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Kuznetsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Kuznetsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında UOR-5 U16
1 Temmuz 2021 yılında UOR-5 U17
16 Temmuz 2022 yılında Rostov II
İvan Kuznetsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Kuznetsov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.
İvan Kuznetsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.