İvan Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lopez 15 Ocak 2001 tarihinde Getafe şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iván López Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Lopez'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2020 yılında Paracuellos

1 Temmuz 2021 yılında R. Majadahonda

30 Ocak 2022 yılında CD Tudelano

30 Haziran 2022 yılında R. Majadahonda

19 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

İvan Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lopez şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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