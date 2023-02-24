İvan Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Lovric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Lovric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lovric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lovric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lovric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lovric 11 Temmuz 1985 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Hırvatistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Lovrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lovric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. İvan Lovric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 9 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. İvan Lovric'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Lovric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lovric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Lovric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lovric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2007 yılında Kecskeméti TE

19 Ocak 2009 yılında Bajai LSE

30 Haziran 2009 yılında Kecskeméti TE

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında Armed Forces FC

3 Şubat 2011 yılında Honvéd

31 Temmuz 2014 yılında Kecskeméti TE

9 Temmuz 2015 yılında Honvéd

İvan Lovric kimdir

İvan Lovric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lovric şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Lovric nereli

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