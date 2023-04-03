İvan Lyubukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lyubukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lyubukhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lyubukhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lyubukhin 25 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Любухин Иван Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lyubukhin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Lyubukhin'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Lyubukhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lyubukhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Lyubukhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lyubukhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ural II

1 Temmuz 2021 yılında Ural 2

İvan Lyubukhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lyubukhin şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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