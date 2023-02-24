İvan Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Mamic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Mamic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Mamic 9 Kasım 2000 tarihinde Hamilton,Ontario şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Mamić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Mamic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Mamic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Mamic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Mamic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Mamic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Mamic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Mamic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2019 yılında Sl. Belupo II

31 Temmuz 2020 yılında Medjimurje

16 Ağustos 2021 yılında Hrv Dragovoljac

31 Ağustos 2022 yılında Simm-Bau

İvan Mamic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Mamic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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