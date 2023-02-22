İvan Nasberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Nasberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Nasberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Nasberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Nasberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Nasberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Nasberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Nasberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Nasberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Nasberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Nasberg 22 Nisan 1996 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Tarek Fjellstad Näsberg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Nasberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini David Driscoll yapmaktadır. İvan Nasberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Nasberg'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Nasberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Nasberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Nasberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Nasberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2013 yılında Vålerenga

18 Ocak 2016 yılında Varbergs BoIS

1 Aralık 2016 yılında Vålerenga

2 Ağustos 2022 yılında PAOK

İvan Nasberg kimdir

İvan Nasberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Nasberg şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valerenga Oslo

İvan Nasberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Nasberg nereli

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