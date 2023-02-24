İvan Pranjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pranjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Pranjic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Pranjic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Pranjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pranjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Pranjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pranjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Pranjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Pranjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Pranjic 6 Ağustos 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Pranjić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Pranjic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. İvan Pranjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Pranjic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Pranjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Pranjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Pranjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Pranjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

27 Ağustos 2018 yılında NK Dugo Selo

8 Şubat 2019 yılında Hrv Dragovoljac

2 Eylül 2019 yılında Askan. Bernburg

7 Ağustos 2020 yılında NK Krsko

27 Temmuz 2021 yılında NK Krka

1 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

İvan Pranjic kimdir

İvan Pranjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Pranjic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

İvan Pranjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Pranjic nereli

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