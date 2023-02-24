İvan Sabljo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sabljo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Sabljo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Sabljo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Sabljo 3 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Sabljo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav Tomislavgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav Tomislavgrad U19 takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Sabljo'nin HNK Tomislav Tomislavgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Sabljo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Sabljo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Sabljo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Sabljo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Sabljo şuan HNK Tomislav Tomislavgrad U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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