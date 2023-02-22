İvan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Silva 22 Ocak 1994 tarihinde Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe) şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Silva'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Newell's

25 Temmuz 2016 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2017 yılında Newell's

16 Ağustos 2017 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2018 yılında Newell's

23 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2019 yılında Newell's

1 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

22 Ekim 2020 yılında Cipolletti

13 Ocak 2022 yılında Boca Unidos

9 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

İvan Silva kimdir

İvan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Silva şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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İvan Silva nereli

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