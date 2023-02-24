İvan Trenchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Trenchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Trenchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Trenchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Trenchev 31 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Василев Тренчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Trenchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Trenchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Trenchev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Trenchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Trenchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Trenchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Trenchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Ardor Lazzate

1 Temmuz 2020 yılında Rilski Sportist

1 Temmuz 2021 yılında Sozopol

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

10 Şubat 2023 yılında Spartak Pleven

İvan Trenchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Trenchev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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