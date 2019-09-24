Ivanka Trump'ın sütyensiz giydiği gömleği BM Toplantısı'na damga vurdu!

Ivanka, BM Genel Kurulu'nda giydiği kıyafet ile tüm bakışların üzerine toplanmasına neden oldu.

37 yaşındaki Trump, New York'taki BM Genel Kurulu'na, Prada markasına ait, 2130 dolarlık, yüksek bel, çiçek motifli şık bir beyaz etek ve üzerine de sade bir mavi gömlek kombini ile gitti.Ivanka, konuşma yapmaya giderken verdiği görüntü ile bakışları üzerine topladı.



SÜTYENSİZ BM TOPLANTISINA KATILDI

Babasıyla birlikte iklim zirvesine katılan Ivanka, sahneye çıkarken tüm basın da Trump'ı çekmekle meşguldü. Ivanka Trump'ın sütyen takmaması, göğüs uçlarının gömlekten görünmesine neden oldu.

Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu



IVANKA TRUMP KİMDİR? IVANKA TRUMP EVLİ Mİ? KAÇ YAŞINDA?

Trump'ın ilk evliliğinden olan kızı Ivanka Trump üç çocuk annesi. Ivanka Trump, eşit maaş dağıtımı ve çocuk hakları konusunda yaptığı konuşmalarla dikkatleri üzerine çekmişti. Donald Trump kızı Ivanka'yı eşi Melania'dan daha ön planda tutuyor. Melania, bu zamana kadar olan kampanyalar sırasında sadece iki kez eşinin yanında bulunurken, Ivanka hep babasının yanındaydı. Ivanka Trump, kısa süre önce Rus ajanlığı ile suçlandığı haberlerle anılmıştı. Geçmişte modellik de yapan Ivanka şu sıralarda "girişimcilik" yapıyor. Ivanka, Hillary Clinton hakkındaki tweetleriyle tepki çeken iş adamı Jared Kushner ile evli.