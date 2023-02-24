İvaylo Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Hristov 31 Ocak 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Христов Христов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Hristov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11extra yapmaktadır. İvaylo Hristov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvaylo Hristov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvaylo Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

İvaylo Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Hristov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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