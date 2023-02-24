İvaylo Minchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvaylo Minchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvaylo Minchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvaylo Minchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvaylo Minchev 30 Kasım 1999 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ивайло Мирославов Минчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvaylo Minchev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvaylo Minchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvaylo Minchev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvaylo Minchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvaylo Minchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvaylo Minchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvaylo Minchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında C. Balchik

1 Temmuz 2021 yılında Dob. Dobrich

İvaylo Minchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvaylo Minchev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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