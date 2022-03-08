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İvaz ne demek, TDK'ya göre İvaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İvaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İvaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İvaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İvaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İvaz ne demek, TDK'ya göre İvaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İvaz ne demek? İvaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ivaz kelimesi. Peki ivaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ivaz nedir, ivaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İVAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İvaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İvaz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ivaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ödün
- Edim
- Karşılık

İVAZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bugün canım yolda koyam, yarın ivazın veresin.

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