İvecen ne demek, TDK'ya göre İvecen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İvecen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İvecen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İvecen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İvecen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İvecen ne demek? İvecen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ivecen kelimesi. Peki ivecen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ivecen nedir, ivecen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
İVECEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
İvecen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre ivecen kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Aceleci
İVECEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Güdümlü siyasanın kurbanı olmuş kimi değerli yazarların ivecen yargısı rol oynamıştır.