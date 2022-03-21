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İvmeölçer ne demek, TDK'ya göre İvmeölçer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İvmeölçer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İvmeölçer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İvmeölçer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İvmeölçer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İvmeölçer ne demek, TDK'ya göre İvmeölçer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İvmeölçer ne demek? İvmeölçer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ivmeölçer kelimesi. Peki ivmeölçer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ivmeölçer nedir, ivmeölçer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İVMEÖLÇER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İvmeölçer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ivmeölçer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir hareketin ivme niceliğini belirten, taşıtın hızlanmasından doğan sarsıntıları, titreşimleri gösteren araç, akselerometre

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