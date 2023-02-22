İvo Marovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Marovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Marovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Marovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Marovic 1 Ocak 2004 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Marovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvo Marovic'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvo Marovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Marovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvo Marovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Marovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında PAOK Saloniki B

31 Ocak 2023 yılında Panserraikos

İvo Marovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Marovic şuan Panserraikos takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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