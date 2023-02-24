İvo Varbanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Varbanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Varbanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Varbanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Varbanov 1 Mart 1987 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иво Цветанов Върбанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Varbanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvo Varbanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İvo Varbanov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvo Varbanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Varbanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvo Varbanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Varbanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2010 yılında New Radiant

1 Aralık 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2012 yılında Levski 2007

1 Temmuz 2018 yılında Spartak Pleven

1 Ocak 2020 yılında Kom Berkovitsa

1 Temmuz 2020 yılında Spartak Pleven

İvo Varbanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Varbanov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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